Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη

Η απώλεια βάρους με τους αγωνιστές GLP-1 δεν εξηγείται κυρίως από την καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης, αλλά από τη δράση τους στα εγκεφαλικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την πείνα, τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής