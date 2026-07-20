Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη
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GLP-1 GLP-1 αγωνιστές Απώλεια Βάρους Κορεσμός Πείνα Σεμαγλουτίδη Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου Σωματικό βάρος

Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη

Η απώλεια βάρους με τους αγωνιστές GLP-1 δεν εξηγείται κυρίως από την καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης, αλλά από τη δράση τους στα εγκεφαλικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την πείνα, τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής

Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη
ygeiamou.gr team
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Οι αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 έχουν μεταβάλει το θεραπευτικό τοπίο της παχυσαρκίας, επιτυγχάνοντας κλινικά σημαντική και διατηρήσιμη απώλεια σωματικού βάρους, παράλληλα με βελτίωση των καρδιομεταβολικών παραμέτρων. Αν και η καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης θεωρείται διαχρονικά ένας από τους βασικούς μηχανισμούς δράσης τους, νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity υποστηρίζει ότι η συμβολή της είναι περιορισμένη. Αντίθετα, τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η καταστολή της όρεξης και η επακόλουθη μείωση της ενεργειακής πρόσληψης οφείλονται κυρίως στη δράση των GLP-1 αγωνιστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

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ygeiamou.gr team
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