Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη
Με ποιον τρόπο τα φάρμακα GLP-1 «κόβουν» την όρεξη
Η απώλεια βάρους με τους αγωνιστές GLP-1 δεν εξηγείται κυρίως από την καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης, αλλά από τη δράση τους στα εγκεφαλικά κυκλώματα που ρυθμίζουν την πείνα, τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Οι αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 έχουν μεταβάλει το θεραπευτικό τοπίο της παχυσαρκίας, επιτυγχάνοντας κλινικά σημαντική και διατηρήσιμη απώλεια σωματικού βάρους, παράλληλα με βελτίωση των καρδιομεταβολικών παραμέτρων. Αν και η καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης θεωρείται διαχρονικά ένας από τους βασικούς μηχανισμούς δράσης τους, νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity υποστηρίζει ότι η συμβολή της είναι περιορισμένη. Αντίθετα, τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η καταστολή της όρεξης και η επακόλουθη μείωση της ενεργειακής πρόσληψης οφείλονται κυρίως στη δράση των GLP-1 αγωνιστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
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Οι αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 έχουν μεταβάλει το θεραπευτικό τοπίο της παχυσαρκίας, επιτυγχάνοντας κλινικά σημαντική και διατηρήσιμη απώλεια σωματικού βάρους, παράλληλα με βελτίωση των καρδιομεταβολικών παραμέτρων. Αν και η καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης θεωρείται διαχρονικά ένας από τους βασικούς μηχανισμούς δράσης τους, νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity υποστηρίζει ότι η συμβολή της είναι περιορισμένη. Αντίθετα, τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η καταστολή της όρεξης και η επακόλουθη μείωση της ενεργειακής πρόσληψης οφείλονται κυρίως στη δράση των GLP-1 αγωνιστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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