Γιατί οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο

Μεγάλη μελέτη σε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια περιστατικά δείχνει ότι οι άνδρες έχουν αυξημένη πιθανότητα καθυστερημένης διάγνωσης σε πολλές μορφές καρκίνου