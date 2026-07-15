Γιατί οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο
Γιατί οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο
Μεγάλη μελέτη σε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια περιστατικά δείχνει ότι οι άνδρες έχουν αυξημένη πιθανότητα καθυστερημένης διάγνωσης σε πολλές μορφές καρκίνου
Οι άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα από τις γυναίκες να διαγνωστούν με αρκετές μορφές καρκίνου όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που εξέτασε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια περιστατικά από το 2015 έως το 2022.
Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 30 διαφορετικούς συμπαγείς όγκους που δεν αφορούν το αναπαραγωγικό σύστημα, με στόχο να διαπιστώσουν αν το φύλο συνδέεται με το στάδιο στο οποίο γίνεται η διάγνωση.
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Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 30 διαφορετικούς συμπαγείς όγκους που δεν αφορούν το αναπαραγωγικό σύστημα, με στόχο να διαπιστώσουν αν το φύλο συνδέεται με το στάδιο στο οποίο γίνεται η διάγνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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