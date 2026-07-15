Η Ελλάδα έχει 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους – Η Ολλανδία έχει 1.390
YGEIAMOU.GR
Eurostat Κλίνες Φροντίδα

Η Ελλάδα έχει 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους – Η Ολλανδία έχει 1.390

Η Ελλάδα κατέγραψε λίγο πάνω από τις 400 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους (423), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανήλθε σε 507 - Στις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε γηροκομεία και άλλες μονάδες φιλοξενίας, ωστόσο η Ελλάδα καταγράφει τη χαμηλότερη αναλογία στην ΕΕ: μόλις 20 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους

Η Ελλάδα έχει 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους – Η Ολλανδία έχει 1.390
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι νοσοκομειακές κλίνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να μειώνονται, επιβεβαιώνοντας μια τάση που καταγράφεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, το 2024 η ΕΕ διέθετε 507 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 511 το 2023 και 582 το 2009.

Η τάση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο περικοπές ή μεταβολές στη δυναμικότητα των συστημάτων υγείας. Συνδέεται και με την αλλαγή του τρόπου παροχής φροντίδας: πολλές ιατρικές πράξεις απαιτούν πλέον μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ενώ άλλες μεταφέρονται σε εξωνοσοκομειακές δομές ή σε ημερήσια φροντίδα, χάρη στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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