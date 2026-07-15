Η Ελλάδα έχει 20 κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας ανά 100.000 κατοίκους – Η Ολλανδία έχει 1.390

Η Ελλάδα κατέγραψε λίγο πάνω από τις 400 νοσοκομειακές κλίνες ανά 100.000 κατοίκους (423), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανήλθε σε 507 - Στις κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας σε γηροκομεία και άλλες μονάδες φιλοξενίας, ωστόσο η Ελλάδα καταγράφει τη χαμηλότερη αναλογία στην ΕΕ: μόλις 20 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους