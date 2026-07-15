Έρχεται ευρωπαϊκό «φρένο» για την πρόσβαση των παιδιών στα social media

Η Κομισιόν εξετάζει κλιμακωτούς ηλικιακούς περιορισμούς, με αυστηρότερους όρους για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και συγκεκριμένη πρόταση μετά το καλοκαίρι