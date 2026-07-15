Έρχεται ευρωπαϊκό «φρένο» για την πρόσβαση των παιδιών στα social media
Έρχεται ευρωπαϊκό «φρένο» για την πρόσβαση των παιδιών στα social media
Η Κομισιόν εξετάζει κλιμακωτούς ηλικιακούς περιορισμούς, με αυστηρότερους όρους για τα παιδιά κάτω των 13 ετών και συγκεκριμένη πρόταση μετά το καλοκαίρι
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των μικρών παιδιών στα social media σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (13/07) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως σημειώνει το Reuters.
Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε έκθεση δύο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εισηγούνται ένα κλιμακωτό σύστημα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με την πρότασή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, φροντιστών ή εκπαιδευτικών.
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Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου, όπως σημειώνει το Reuters.
Η πρόεδρος της Κομισιόν παρουσίασε έκθεση δύο εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι εισηγούνται ένα κλιμακωτό σύστημα πρόσβασης ανάλογα με την ηλικία. Σύμφωνα με την πρότασή τους, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, φροντιστών ή εκπαιδευτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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