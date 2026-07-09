Τεστοστερόνη: Όλο και πιο χαμηλά πέφτει στους άνδρες τα τελευταία 50 χρόνια – Τι φταίει

Εντυπωσιακή είναι η πτώση στα επίπεδα τεστοστερόνης των ανδρών από το 1972 έως το 2019, σύμφωνα με νέα μετα-ανάλυση. Οι ειδικοί εξηγούν τους πιθανούς λόγους πίσω από αυτή τη μείωση