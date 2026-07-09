Τεστοστερόνη: Όλο και πιο χαμηλά πέφτει στους άνδρες τα τελευταία 50 χρόνια – Τι φταίει
Τεστοστερόνη: Όλο και πιο χαμηλά πέφτει στους άνδρες τα τελευταία 50 χρόνια – Τι φταίει
Εντυπωσιακή είναι η πτώση στα επίπεδα τεστοστερόνης των ανδρών από το 1972 έως το 2019, σύμφωνα με νέα μετα-ανάλυση. Οι ειδικοί εξηγούν τους πιθανούς λόγους πίσω από αυτή τη μείωση
Μια ανησυχητική αλλαγή φαίνεται να καταγράφεται στην ανδρική υγεία τις τελευταίες δεκαετίες. Τα μέσα επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό μέσα σε 50 χρόνια, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συνολικά επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες μειώθηκαν κατά 54% την περίοδο 1972-2019, μια πτώση που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν σταθερή, σημαντική και όχι τυχαία. Το εύρημα έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση για την πιθανή επιδείνωση της ανδρικής αναπαραγωγικής υγείας, σε μια εποχή που η μείωση της γονιμότητας απασχολεί όλο και περισσότερο γιατρούς και ερευνητές.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συνολικά επίπεδα τεστοστερόνης στους άνδρες μειώθηκαν κατά 54% την περίοδο 1972-2019, μια πτώση που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν σταθερή, σημαντική και όχι τυχαία. Το εύρημα έρχεται να προστεθεί σε μια ευρύτερη επιστημονική συζήτηση για την πιθανή επιδείνωση της ανδρικής αναπαραγωγικής υγείας, σε μια εποχή που η μείωση της γονιμότητας απασχολεί όλο και περισσότερο γιατρούς και ερευνητές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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