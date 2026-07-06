Ένας 25χρονος αναζητά τρόπο να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από την άνοια – Θα αλλάξει το «παιχνίδι»;
Ένας 25χρονος αναζητά τρόπο να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από την άνοια – Θα αλλάξει το «παιχνίδι»;
Ο Dr. Ieuan Phillips μελετά τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει κεφαλιά – Η έρευνά του δείχνει ότι ο σχεδιασμός της μπάλας μπορεί να παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε
Μία κεφαλιά κρατά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για τον θεατή είναι απλώς μια φάση: Μία σέντρα, ένα άλμα, μία επαφή με τη μπάλα. Για τον Dr. Ieuan Phillips, όμως, αυτή η στιγμή κρύβει ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τους φίλους του ποδοσφαίρου: Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του παίκτη;
Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο νεαρός ερευνητής από το Loughborough University έχει αφιερώσει τη διδακτορική του έρευνα σε ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την υγεία των ποδοσφαιριστών: Τη σχέση ανάμεσα στις επαναλαμβανόμενες κεφαλιές και τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η άνοια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο νεαρός ερευνητής από το Loughborough University έχει αφιερώσει τη διδακτορική του έρευνα σε ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την υγεία των ποδοσφαιριστών: Τη σχέση ανάμεσα στις επαναλαμβανόμενες κεφαλιές και τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η άνοια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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