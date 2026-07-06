Ένας 25χρονος αναζητά τρόπο να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από την άνοια – Θα αλλάξει το «παιχνίδι»;

Ο Dr. Ieuan Phillips μελετά τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει κεφαλιά – Η έρευνά του δείχνει ότι ο σχεδιασμός της μπάλας μπορεί να παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ όσο πιστεύαμε