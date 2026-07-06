Επιχείρηση Έντεμπε: Η αεροπειρατεία στην Αθήνα και η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στην Ουγκάντα το 1976

Η πτήση της Air France από το Τελ Αβίβ στο Παρίσι και αεροπειρατεία στην Αθήνα - Οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις και η καταδρομική επιχείρηση των Ισραηλινών στο Έντεμπε που έμεινε στην ιστορία