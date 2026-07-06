Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη
YGEIAMOU.GR
Διαβήτης Αρτηριακή Πίεση Υπέρταση

Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη

Μελέτη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2 έδειξε ότι πολλοί είχαν μη ελεγχόμενη υπέρταση, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν

Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο διαβήτης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση και αμφιβληστροειδοπάθεια.

Νέα μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δείχνει ότι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο μιας οφθαλμολογικής επίσκεψης μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα ασθενείς που χρειάζονται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης