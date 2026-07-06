Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη
Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη
Μελέτη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2 έδειξε ότι πολλοί είχαν μη ελεγχόμενη υπέρταση, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν
Ο διαβήτης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά σοβαρών επιπλοκών, μεταξύ των οποίων καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση και αμφιβληστροειδοπάθεια.
Νέα μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δείχνει ότι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο μιας οφθαλμολογικής επίσκεψης μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα ασθενείς που χρειάζονται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια δείχνει ότι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης στο πλαίσιο μιας οφθαλμολογικής επίσκεψης μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα ασθενείς που χρειάζονται περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα