Διαβήτης: Γιατί η μέτρηση της πίεσης στον οφθαλμίατρο είναι χρήσιμη

Μελέτη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2 έδειξε ότι πολλοί είχαν μη ελεγχόμενη υπέρταση, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν