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Εμμηνόπαυση και ακράτεια: Η γνώση και η φροντίδα χαρίζουν αυτοπεποίθηση
YGEIAMOU.GR
Ακράτεια Εμμηνόπαυση Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Εμμηνόπαυση και ακράτεια: Η γνώση και η φροντίδα χαρίζουν αυτοπεποίθηση

Για τις αποτελεσματικές λύσεις που αντιμετωπίζουν την ακράτεια κατά την εμμηνόπαυση και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής κάθε γυναίκας, μιλάει στο 9ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια του ygeiamou.gr «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» η ουρολόγος, κυρία Αικατερίνη Τσιόγγα

Εμμηνόπαυση και ακράτεια: Η γνώση και η φροντίδα χαρίζουν αυτοπεποίθηση
Τότα Καρλατήρα

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσιολογική φάση στη ζωή της κάθε γυναίκας, στη διάρκεια της οποίας όμως συμβαίνουν σημαντικές ορμονικές αλλαγές που επηρεάζουν πολλά συστήματα του οργανισμού. Το ουροποιητικό είναι ένα εξ αυτών, και η ακράτεια ούρων καταγράφεται ως ένα από τα συχνότερα ουρολογικά συμπτώματα στην εμμηνόπαυση. 

Η κυρία Αικατερίνη Τσιόγγα, Ουρολόγος, μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο ygeiamou.gr και στη σειρά vidcast για την ακράτεια, εξηγεί τι συμβαίνει σε παθολογικό επίπεδο, ποιοι είναι οι τύποι ακράτειας αλλά και οι παράγοντες που λειτουργούν επιβαρυντικά και κυρίως ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για τις γυναίκες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Τότα Καρλατήρα
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