Καρκίνος του μαστού: Η νέα θεραπευτική επιλογή που μειώνει κατά 25% τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου



Νέα θεραπευτική επιλογή στη συντήρηση ασθενών με ορμονοευαίσθητο/HER2-θετικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού φέρνει η πρόσφατη έγκριση του FDA για το palbociclib, σε συνδυασμό με trastuzumab, με ή χωρίς pertuzumab. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά έναν ιδιαίτερο υπότυπο της νόσου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη έκφραση ορμονικών υποδοχέων και υπερέκφραση του HER2 υποδοχέα.

Περίπου το 10% των καρκίνων του μαστού χαρακτηρίζονται από ταυτόχρονη έκφραση ορμονικών υποδοχέων και υπερέκφραση του HER2 υποδοχέα. Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου αναφέρουν ότι παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τη χρήση αντι-HER2 φαρμάκων, όπως το trastuzumab και το pertuzumab, η ανάπτυξη θεραπευτικής αντοχής παραμένει αναπόφευκτη για πολλούς ασθενείς.



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