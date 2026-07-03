Τοξικές φιλίες: Γιατί μένουμε σε σχέσεις που μας κάνουν κακό – Μια ψυχολόγος εξηγεί
YGEIAMOU.GR
Κοινωνική απομόνωση Μοναξιά Τοξικές σχέσεις Φιλία

Τοξικές φιλίες: Γιατί μένουμε σε σχέσεις που μας κάνουν κακό – Μια ψυχολόγος εξηγεί

Η συναισθηματική κόπωση, ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού και η δυσκολία απομάκρυνσης αποτελούν μερικά κοινά μοτίβα σε φιλίες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία

Τοξικές φιλίες: Γιατί μένουμε σε σχέσεις που μας κάνουν κακό – Μια ψυχολόγος εξηγεί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι φιλίες μπορούν να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια και συντροφικότητα. Όταν, όμως, χαρακτηρίζονται από χειραγώγηση, πίεση ή αποκλεισμό, μπορεί να μετατραπούν σε πηγή έντονου ψυχικού κόστους.

Το πώς βιώνεται μια τοξική φιλία εξέτασαν οι Muhammad Arifin και Andi Muspida, μέσα από συνεντεύξεις με προπτυχιακούς φοιτητές που είχαν ζήσει τέτοιες σχέσεις. Τα ευρήματα, όπως τα συνοψίζει η κλινική ψυχολόγος Δρ. Vinita Mehta στο Psychology Today, ανέδειξαν τρία κοινά προειδοποιητικά σημάδια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης