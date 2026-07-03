Τοξικές φιλίες: Γιατί μένουμε σε σχέσεις που μας κάνουν κακό – Μια ψυχολόγος εξηγεί
Τοξικές φιλίες: Γιατί μένουμε σε σχέσεις που μας κάνουν κακό – Μια ψυχολόγος εξηγεί
Η συναισθηματική κόπωση, ο φόβος του κοινωνικού αποκλεισμού και η δυσκολία απομάκρυνσης αποτελούν μερικά κοινά μοτίβα σε φιλίες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία
Οι φιλίες μπορούν να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια και συντροφικότητα. Όταν, όμως, χαρακτηρίζονται από χειραγώγηση, πίεση ή αποκλεισμό, μπορεί να μετατραπούν σε πηγή έντονου ψυχικού κόστους.
Το πώς βιώνεται μια τοξική φιλία εξέτασαν οι Muhammad Arifin και Andi Muspida, μέσα από συνεντεύξεις με προπτυχιακούς φοιτητές που είχαν ζήσει τέτοιες σχέσεις. Τα ευρήματα, όπως τα συνοψίζει η κλινική ψυχολόγος Δρ. Vinita Mehta στο Psychology Today, ανέδειξαν τρία κοινά προειδοποιητικά σημάδια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το πώς βιώνεται μια τοξική φιλία εξέτασαν οι Muhammad Arifin και Andi Muspida, μέσα από συνεντεύξεις με προπτυχιακούς φοιτητές που είχαν ζήσει τέτοιες σχέσεις. Τα ευρήματα, όπως τα συνοψίζει η κλινική ψυχολόγος Δρ. Vinita Mehta στο Psychology Today, ανέδειξαν τρία κοινά προειδοποιητικά σημάδια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα