Ένας καθηγητής μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια
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Ακράτεια Γνωρίζοντας περισσότερα ζω καλύτερα! Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Ηρακλής Μητσογιάννης ΜΕΓΑ Προστάτης

Ένας καθηγητής μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια

Στο 7ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Ηρακλή Μητσογιάννη, Καθηγητή Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών να μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια ούρων

Ένας καθηγητής μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Τη λειτουργία του προστάτη και τη σχέση του με την ακράτεια εξηγεί αναλυτικά ο Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Ηρακλής Μητσογιάννης.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσογιάννη, υπάρχουν διάφορες μορφές ακράτειας ούρων που συνδέονται με προβλήματα του προστάτη. Για παράδειγμα, στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη υπάρχει ένα αιφνίδιο και έντονο αίσθημα για άμεση ούρηση. Μια «ύπουλη μορφή», όπως λέει, είναι η ακράτεια από υπερπλήρωση, δηλαδή η κύστη δεν αδειάζει ουσιαστικά ποτέ.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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