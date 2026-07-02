Ένας καθηγητής μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια
Ένας καθηγητής μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια
Στο 7ο επεισόδιο της σειράς vidcast για την ακράτεια «Γνωρίζοντας περισσότερα, ζω καλύτερα!» παρακολουθείτε τον κ. Ηρακλή Μητσογιάννη, Καθηγητή Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών να μιλά για τα προβλήματα του προστάτη και τη σχέση τους με την ακράτεια ούρων
Τη λειτουργία του προστάτη και τη σχέση του με την ακράτεια εξηγεί αναλυτικά ο Καθηγητής Ουρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, κ. Ηρακλής Μητσογιάννης.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσογιάννη, υπάρχουν διάφορες μορφές ακράτειας ούρων που συνδέονται με προβλήματα του προστάτη. Για παράδειγμα, στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη υπάρχει ένα αιφνίδιο και έντονο αίσθημα για άμεση ούρηση. Μια «ύπουλη μορφή», όπως λέει, είναι η ακράτεια από υπερπλήρωση, δηλαδή η κύστη δεν αδειάζει ουσιαστικά ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τον κ. Μητσογιάννη, υπάρχουν διάφορες μορφές ακράτειας ούρων που συνδέονται με προβλήματα του προστάτη. Για παράδειγμα, στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη υπάρχει ένα αιφνίδιο και έντονο αίσθημα για άμεση ούρηση. Μια «ύπουλη μορφή», όπως λέει, είναι η ακράτεια από υπερπλήρωση, δηλαδή η κύστη δεν αδειάζει ουσιαστικά ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα