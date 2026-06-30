Πώς θα επιλέξετε ασφαλιστική εταιρεία – Τα 5 σημεία που πρέπει να προσέξετε

Η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο κόστος του συμβολαίου. Οι καλύψεις, η διαδικασία αποζημίωσης, η εξυπηρέτηση και η καθοδήγηση από τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι παράγοντες που καθορίζουν κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι θα μείνουν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους