Πώς θα επιλέξετε ασφαλιστική εταιρεία – Τα 5 σημεία που πρέπει να προσέξετε
Πώς θα επιλέξετε ασφαλιστική εταιρεία – Τα 5 σημεία που πρέπει να προσέξετε
Η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο κόστος του συμβολαίου. Οι καλύψεις, η διαδικασία αποζημίωσης, η εξυπηρέτηση και η καθοδήγηση από τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι παράγοντες που καθορίζουν κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι θα μείνουν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους
Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας την οποία κάνει ο κάθε αγοραστής ασφάλισης δεν είναι μια απλή διαδικασία. Μπορεί ως εντύπωση να κυριαρχεί ότι όλες οι ασφαλιστικές είναι το ίδιο, αλλά τελικά αυτό δεν ισχύει. Στην πράξη, υπάρχουν διαφορές που σχετίζονται και με τα προγράμματα και με όλη τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, από την οποία ο ασφαλισμένος περιμένει πολλά, ιδίως όταν χρειαστεί να κάνει χρήση του συμβολαίου του και να λάβει κάποια αποζημίωση.
Αρχικώς, το κύριο θέμα είναι να βρει ο ενδιαφερόμενος προς ασφάλιση ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει μια σειρά προγραμμάτων, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Η επιλογή είναι θέμα του ενδιαφερόμενου και σχετίζεται με τις παροχές που θέλει να έχει, τις καλύψεις που του ταιριάζουν, ανάλογα με το τι ασφαλίζει και ποιες είναι οι ανάγκες του.
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Αρχικώς, το κύριο θέμα είναι να βρει ο ενδιαφερόμενος προς ασφάλιση ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει μια σειρά προγραμμάτων, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Η επιλογή είναι θέμα του ενδιαφερόμενου και σχετίζεται με τις παροχές που θέλει να έχει, τις καλύψεις που του ταιριάζουν, ανάλογα με το τι ασφαλίζει και ποιες είναι οι ανάγκες του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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