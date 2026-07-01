Καμίνι 40°C η Ρώμη: Ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσαίο, δείτε βίντεο

Δεν πτοούνται από τον καύσωνα οι τουρίστες στη Ρώμη, με εθελοντές να μοιράζουν νερά έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους - Πέντε άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην Ιταλία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών