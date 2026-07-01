Καμίνι 40°C η Ρώμη: Ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσαίο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Καύσωνας Ρώμη Κολοσσαίο Νερό Τουρίστες

Καμίνι 40°C η Ρώμη: Ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσαίο, δείτε βίντεο

Δεν πτοούνται από τον καύσωνα οι τουρίστες στη Ρώμη, με εθελοντές να μοιράζουν νερά έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους - Πέντε άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην Ιταλία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Καμίνι 40°C η Ρώμη: Ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσαίο, δείτε βίντεο
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Φούρνο θυμίζει εδώ και αρκετές ημέρες η Ιταλία, η οποία πλήττεται από το μεγάλο κύμα καύσωνα που έχει παρασύρει την Ευρώπη. Ωστόσο, παρά τις θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, χιλιάδες τουρίστες συνεχίζουν να επισκέπτονται το Κολοσσαίο της Ρώμης, αψηφώντας τον έντονο καύσωνα που πλήττει την Ιταλία.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ομάδες της Πολιτικής Προστασίας να ψεκάζουν με νερό τους επισκέπτες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το εμβληματικό μνημείο, ενώ άλλοι εθελοντές μοιράζουν μπουκάλια με πόσιμο νερό, προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.



Πολλοί τουρίστες κάνουν μια σύντομη στάση για να δροσιστούν πριν συνεχίσουν την περιήγησή τους στον αρχαιολογικό χώρο.



Γύρω από το Κολοσσαίο, τα μέτρα δροσιάς προσφέρουν μια μικρή ανακούφιση, καθώς πλήθος κόσμου εξακολουθεί να καταφθάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

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Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στη χώρα από το κύμα καύσωνα.

Την Τρίτη 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης. Από σήμερατο απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, συχνά με χαλαζόπτωση. Την Πέμπτη, προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία.

Στο μεταξύ, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να ανοίξουν δωρεάν τα μουσεία τους, μέχρι το τέλος του σφοδρού αυτού κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια» για τους κατοίκους και τους τουρίστες.



Σύμφωνα με τον Τύπο, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ό,τι αφορά τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους τους, ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες αυτές.
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