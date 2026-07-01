Καμίνι 40°C η Ρώμη: Ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσαίο, δείτε βίντεο
Δεν πτοούνται από τον καύσωνα οι τουρίστες στη Ρώμη, με εθελοντές να μοιράζουν νερά έξω από τους αρχαιολογικούς χώρους - Πέντε άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους στην Ιταλία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών
Βίντεο από το σημείο δείχνει ομάδες της Πολιτικής Προστασίας να ψεκάζουν με νερό τους επισκέπτες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το εμβληματικό μνημείο, ενώ άλλοι εθελοντές μοιράζουν μπουκάλια με πόσιμο νερό, προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.
Afa da bollino rosso in tutta Italia. A Roma, per combattere il caldo, la Protezione Civile insieme a Roma Capitale distribuisce acqua, borracce, opuscoli e ombrellini in due punti intorno al Colosseo. Ma soprattutto si è dotata di un cannone nebulizzatore d’acqua preso d’assalto… pic.twitter.com/p407SWyo7r— Radio Deejay (@radiodeejay) June 29, 2026
Πολλοί τουρίστες κάνουν μια σύντομη στάση για να δροσιστούν πριν συνεχίσουν την περιήγησή τους στον αρχαιολογικό χώρο.
☀️ Rome is battling record-breaking heat: a water cannon has been installed for tourists at the Colosseum— S p r i n t e r (@SprinterPress) June 28, 2026
In conditions of extreme heat and a red weather danger level, a water sprayer has been installed at the Colosseum, which dispenses 8 liters of water per minute and cools the… pic.twitter.com/EovwwtDCAa
Γύρω από το Κολοσσαίο, τα μέτρα δροσιάς προσφέρουν μια μικρή ανακούφιση, καθώς πλήθος κόσμου εξακολουθεί να καταφθάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το προηγούμενο εικοσιτετράωρο πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στη χώρα από το κύμα καύσωνα.
Την Τρίτη 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν «στο κόκκινο», σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης. Από σήμερατο απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, συχνά με χαλαζόπτωση. Την Πέμπτη, προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία.
Στο μεταξύ, πολλοί δήμοι της χώρας αποφάσισαν να ανοίξουν δωρεάν τα μουσεία τους, μέχρι το τέλος του σφοδρού αυτού κύματος καύσωνα. Μαζί με τα δημοτικά γυμναστήρια και τα πολιτιστικά κέντρα, λειτουργούν ως «κλιματικά καταφύγια» για τους κατοίκους και τους τουρίστες.
Caldo estremo, in Italia 5 morti in 24 ore. Il 6 luglio riunione d'emergenza con gli Stati europei https://t.co/eMfAbGkcuw— La Stampa (@LaStampa) June 30, 2026
Σύμφωνα με τον Τύπο, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ό,τι αφορά τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς της χώρας. Όπως διαπιστώθηκε, πολλοί δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους τους, ξεπέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου τις ημέρες αυτές.
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