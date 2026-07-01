Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Γκαζάκια Επίθεση ΝΔ

Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια

Η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας μας, δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ του νομού Θεσσαλονίκης

Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
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«Οι πράξεις βίας, τρομοκρατίας, εκφοβισμού, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν στην ελληνική κοινωνία. Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους», δήλωσε ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ του νομού Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, για τις επιθέσεις με γκαζάκια σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. 

«Η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας μας», ανέφερε ο κ. Ιωακείμοβιτς και προανήγγειλε πως αύριο Πέμπτη (2/7) «θα γίνει δράση υποστήριξης και κυρίως στην κυρία Νέστορα και τους γονείς της όπου δέχτηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα». Υπενθυμίζεται πως η πρώτη επίθεση με γκαζάκια έγινε στις 4:18 στην Πυλαία, σε ιδιοκτησία του κ. Ιωακείμοβιτς. 


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται, αν και ακόμα δεν είναι σίγουρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά.


Και στα τρία σημεία που έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις οι αστυνομικοί βρήκαν ένα γκαζάκι και ένα πλαστικό μικρό δοχείο με βενζίνη. Η πιο σοβαρή από τις τρεις σημειώθηκε στις 04:35 στην Ανάληψη, όπου οι δράστες άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα.

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Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα απ' όπου και πήραν εξιτήριο σήμερα το μεσημέρι. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.


Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στις 4:18 στην Πυλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι, χωρίς να προκληθούν υλικές ζημιές. Ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος είχε κατοικήσει στο συγκεκριμένο ακίνητο στο παρελθόν.

Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια
Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 4:23, σημειώθηκε επίθεση στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ράγισμα σε υαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.


«Άκουσα κάτι σαν σύγκρουση και γκαζάκια που μάλλον ανατινάζονταν. Ήρθε η πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε αμέσως, όμως το κακό έγινε. Φοβηθήκαμε, τρομάξαμε, άνοιξα λίγο την πόρτα και απέξω είχε μαύρους καπνούς», ανέφερε ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα.

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