Πράξεις τρομοκρατίας δεν ταιριάζουν στην κοινωνία, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, λέει ο Ιωακείμοβιτς για τις επιθέσεις με γκαζάκια

Ιωακείμοβιτς και προανήγγειλε πως αύριο Πέμπτη (2/7) «

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«Οι πράξεις βίας, τρομοκρατίας, εκφοβισμού, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν στην ελληνική κοινωνία. Θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους», δήλωσε οσε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.«Η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της Δημοκρατίας μας», ανέφερε ο κ.θα γίνει δράση υποστήριξης και κυρίως στην κυρία Νέστορα και τους γονείς της όπου δέχτηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα». Υπενθυμίζεται πως η πρώτη επίθεση με γκαζάκια έγινε στις 4:18 στην Πυλαία, σε ιδιοκτησία του κ. Ιωακείμοβιτς.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται, αν και ακόμα δεν είναι σίγουρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά.Και στα τρία σημεία που έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις οι αστυνομικοί βρήκαν ένα γκαζάκι και ένα πλαστικό μικρό δοχείο με βενζίνη. Η πιο σοβαρή από τις τρεις σημειώθηκε στις 04:35 στην Ανάληψη, όπου οι δράστες άφησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα.Το ένα από τα οχήματα ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα. Η 70χρονη μητέρα της υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα απ' όπου και πήραν εξιτήριο σήμερα το μεσημέρι. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες στα δύο δίκυκλα.