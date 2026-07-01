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Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Μήτογλου η αποστολή για τον αγώνα με Ρουμανία
Εθνική μπάσκετ: Χωρίς Μήτογλου η αποστολή για τον αγώνα με Ρουμανία
Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε γνωστή τη 12άδα που θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στην Οραντέα το βράδυ της Πέμπτης (2/7, 19:00) - Με πολλές απουσίες η αποστολή
Μετά τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Δημήτρη Φλιώνη και ο Ντίνος Μήτογλου έμεινε εκτός αποστολής για το παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ η πρώτη φάση του οποίου ολοκληρώνεται τώρα.
Ο άσος του Παναθηναϊκού δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο πόδι του και έτσι αποκλειστηκε από την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ μαζί με τους νεαρούς Πλώτα και Τουλιάτο.
Αναλυτικά η δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.
Η πρώτη αυτή φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (5/7, 19.30) στη Sunel Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία.
Στην επόμενη φάση η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία, τη Γεωργία και -κατά πάσα πιθανότητα- την Ουκρανία, αφού διασταυρώνεται με τις ομάδες από τον Α' όμιλο.
Ο άσος του Παναθηναϊκού δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο πόδι του και έτσι αποκλειστηκε από την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ μαζί με τους νεαρούς Πλώτα και Τουλιάτο.
Αναλυτικά η δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.
Η πρώτη αυτή φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (5/7, 19.30) στη Sunel Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία.
Στην επόμενη φάση η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία, τη Γεωργία και -κατά πάσα πιθανότητα- την Ουκρανία, αφού διασταυρώνεται με τις ομάδες από τον Α' όμιλο.
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