Το μυστικό για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση στο γραφείο – Μόλις 5 λεπτά αρκούν
Το μυστικό για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση στο γραφείο – Μόλις 5 λεπτά αρκούν
Μελέτη του Πανεπιστημίου Κολούμπια δείχνει ότι μόλις λίγα λεπτά κίνησης αρκούν για να ενισχύσουν την ψυχική και σωματική ευεξία όσων περνούν πολλές ώρες καθιστοί, χωρίς να επηρεάζουν την παραγωγικότητα
Οι επιπτώσεις της καθιστικής ζωής είναι ήδη γνωστές: Αύξηση του σωματικού βάρους, μεγαλύτερος κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2 είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Ωστόσο, όσο επιβαρυντική κι αν είναι αυτή η συνήθεια, συχνά μοιάζει αναπόφευκτη, ειδικά για όσους εργάζονται πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη.
Οι ειδικοί, όμως, επισημαίνουν ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να μη μένει κανείς καθηλωμένος στην καρέκλα – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θυσιάζει την παραγωγικότητά του. Πρόκειται για τα λεγόμενα «σνακ κίνησης», μικρά διαλείμματα λίγων λεπτών μέσα στην ημέρα, όπως είναι ένας σύντομος περίπατος κάθε ώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ειδικοί, όμως, επισημαίνουν ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να μη μένει κανείς καθηλωμένος στην καρέκλα – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θυσιάζει την παραγωγικότητά του. Πρόκειται για τα λεγόμενα «σνακ κίνησης», μικρά διαλείμματα λίγων λεπτών μέσα στην ημέρα, όπως είναι ένας σύντομος περίπατος κάθε ώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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