Το μυστικό για περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση στο γραφείο – Μόλις 5 λεπτά αρκούν

Μελέτη του Πανεπιστημίου Κολούμπια δείχνει ότι μόλις λίγα λεπτά κίνησης αρκούν για να ενισχύσουν την ψυχική και σωματική ευεξία όσων περνούν πολλές ώρες καθιστοί, χωρίς να επηρεάζουν την παραγωγικότητα