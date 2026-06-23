Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα

Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι σοβαρές παθήσεις του καρδιακού μυ που συχνά παραμένουν αδιάγνωστες, αλλά μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια ή αιφνίδιο θάνατο, ιδιαίτερα σε νέους