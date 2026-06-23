Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα
Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα
Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι σοβαρές παθήσεις του καρδιακού μυ που συχνά παραμένουν αδιάγνωστες, αλλά μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια ή αιφνίδιο θάνατο, ιδιαίτερα σε νέους
Οι μυοκαρδιοπάθειες — νόσοι που προσβάλλουν τον καρδιακό μυ και μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία — αποτελούν την κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς κάτω των 35 ετών και μία από τις βασικότερες αιτίες μεταμόσχευσης καρδιάς.
Παρά τη σοβαρότητα που έχουν, εξακολουθούν να υποδιαγιγνώσκονται ή να εντοπίζονται πολύ αργά, με επικίνδυνες συνέπειες για τους ασθενείς. Συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, ζάλη και αίσθηση βάρους στο στήθος συχνά αποδίδονται σε άλλες αιτίες, ενώ η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο οικογενειακό ιστορικό.
Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη θεραπεία και η αλλαγή τρόπου ζωής μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρά τη σοβαρότητα που έχουν, εξακολουθούν να υποδιαγιγνώσκονται ή να εντοπίζονται πολύ αργά, με επικίνδυνες συνέπειες για τους ασθενείς. Συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, ζάλη και αίσθηση βάρους στο στήθος συχνά αποδίδονται σε άλλες αιτίες, ενώ η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο οικογενειακό ιστορικό.
Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη θεραπεία και η αλλαγή τρόπου ζωής μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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