Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα
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Μυοκαρδιοπάθειες Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος

Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα

Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι σοβαρές παθήσεις του καρδιακού μυ που συχνά παραμένουν αδιάγνωστες, αλλά μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή ανεπάρκεια ή αιφνίδιο θάνατο, ιδιαίτερα σε νέους

Ενημερωθείτε για τις μυοκαρδιοπάθειες που απειλούν 1 στα 250 άτομα
ygeiamou.gr team
Οι μυοκαρδιοπάθειες — νόσοι που προσβάλλουν τον καρδιακό μυ και μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία — αποτελούν την κύρια αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς κάτω των 35 ετών και μία από τις βασικότερες αιτίες μεταμόσχευσης καρδιάς.

Παρά τη σοβαρότητα που έχουν, εξακολουθούν να υποδιαγιγνώσκονται ή να εντοπίζονται πολύ αργά, με επικίνδυνες συνέπειες για τους ασθενείς. Συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, ζάλη και αίσθηση βάρους στο στήθος συχνά αποδίδονται σε άλλες αιτίες, ενώ η απάντηση μπορεί να κρύβεται στο οικογενειακό ιστορικό.

Η έγκαιρη διάγνωση, η κατάλληλη θεραπεία και η αλλαγή τρόπου ζωής μπορούν να κάνουν καθοριστική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

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ygeiamou.gr team
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