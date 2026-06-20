Γιατί σας τσιμπούν τα κουνούπια; Η μπίρα και η μυρωδιά του σώματος ίσως είναι η απάντηση
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Κουνούπια Μπύρα Μυρωδιά

Γιατί σας τσιμπούν τα κουνούπια; Η μπίρα και η μυρωδιά του σώματος ίσως είναι η απάντηση

Οι επιστήμονες αποκωδικοποιούν τα χημικά σήματα που προσελκύουν τα κουνούπια – Η μυρωδιά του σώματος, η θερμοκρασία και ακόμη και η κατανάλωση μπίρας παίζουν ρόλο!

Γιατί σας τσιμπούν τα κουνούπια; Η μπίρα και η μυρωδιά του σώματος ίσως είναι η απάντηση
ygeiamou.gr team
Αν έχετε αναρωτηθεί γιατί τα κουνούπια φαίνεται να προτιμούν εσάς για θύμα τους, ενώ αγνοούν όσους βρίσκονται δίπλα σας, η επιστήμη μπορεί να δώσει, πλέον, κάποιες απαντήσεις. Ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα συγκεκριμένα έντομα δεν επιλέγουν τυχαία πού θα χτυπήσουν, αλλά βασίζονται σε ένα σύνθετο σύνολο χημικών και βιολογικών σημάτων που εκπέμπει κάθε άνθρωπος.

«Δεν είναι μύθος ότι τα κουνούπια έλκονται περισσότερο από ορισμένους ανθρώπους σε σχέση με άλλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Φρεντερίκ Σιμάρ από το Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ειδικός στην ιατρική εντομολογία, η ελκυστικότητα κάθε ανθρώπου δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται από διάφορους παράγοντες.

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ygeiamou.gr team
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