Πώς το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να μας σώσει από πνευμονία
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Βούρτσισμα δοντιών Νοσοκομειακές λοιμώξεις Πνευμονία Στοματική υγιεινή

Πώς το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να μας σώσει από πνευμονία

Μια απλή καθημερινή συνήθεια φαίνεται πως μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας. Oι ερευνητές της μελέτης παρουσιάζουν τα ευρήματά τους

Πώς το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να μας σώσει από πνευμονία
Μαρία Κοτοπούλη
Αν και η εισαγωγή στο νοσοκομείο έχει ως απώτερο σκοπό την ταχεία ανάρρωση, αυτό δεν είναι δεδομένο για όλους τους ασθενείς. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι ένα νέο αναδυόμενο πεδίο στο οποίο έχουν στραφεί οι ερευνητές παγκοσμίως, που απειλεί χιλιάδες νοσηλευόμενους.

Μία από τις πιο συχνές και επικίνδυνες είναι η νοσοκομειακή πνευμονία, η οποία μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας και να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου. Εντούτοις, σπάνια αναφέρεται, παρακολουθείται ή ερευνάται.

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Μαρία Κοτοπούλη
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