Πώς το καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να μας σώσει από πνευμονία

Μια απλή καθημερινή συνήθεια φαίνεται πως μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο νοσοκομειακής πνευμονίας. Oι ερευνητές της μελέτης παρουσιάζουν τα ευρήματά τους