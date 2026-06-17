Ήπαρ: Τα σακχαρούχα ποτά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου – Επικίνδυνο και ένα επιπλέον ρόφημα την ημέρα
YGEIAMOU.GR
Αναψυκτικά Ζάχαρη Καρκίνος Καρκίνος ήπατος

Ήπαρ: Τα σακχαρούχα ποτά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου – Επικίνδυνο και ένα επιπλέον ρόφημα την ημέρα

Ανάλυση 1,5 εκατομμύριων ενηλίκων κατέγραψε αυξημένο κίνδυνο για δύο τύπους της νόσου ανά επιπλέον ρόφημα ημερησίως - Τι ισχύει για όσα περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά

Ήπαρ: Τα σακχαρούχα ποτά αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου – Επικίνδυνο και ένα επιπλέον ρόφημα την ημέρα
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η τακτική κατανάλωση σακχαρούχων ποτών μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δύο βασικών μορφών καρκίνου του ήπατος.

Ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ενηλίκους, οι οποίοι συμμετείχαν σε 11 μακροχρόνιες μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο JAMA Network Open, έδειξαν ότι κάθε επιπλέον σακχαρούχο ρόφημα την ημέρα συσχετιζόταν με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC) και ενδοηπατικού χολαγγειοκαρκινώματος (ICC).

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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