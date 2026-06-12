Ο αόρατος κίνδυνος πίσω από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων κάνναβης – Ένας καθηγητής εξηγεί
Ο αόρατος κίνδυνος πίσω από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων κάνναβης – Ένας καθηγητής εξηγεί
Από συνθετικά κανναβινοειδή έως βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακα - Τι δείχνουν οι έλεγχοι για ορισμένα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά
* Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τα τελευταία χρόνια τα κανναβινοειδή προϊόντα έχουν γνωρίσει εντυπωσιακή εμπορική ανάπτυξη. Έλαια CBD, κάψουλες, gummies, αφεψήματα, καλλυντικά, υγρά ατμίσματος και προϊόντα κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC διατίθενται πλέον ευρέως σε πολλές χώρες, συχνά προβαλλόμενα ως φυσικές λύσεις για τη χαλάρωση, τον ύπνο ή τη γενικότερη ευεξία.
Ωστόσο, πίσω από την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς κρύβεται μια λιγότερο γνωστή πραγματικότητα. Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, τα κέντρα δηλητηριάσεων και οι ελεγκτικοί οργανισμοί έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων που συνδέονται με τα κανναβινοειδή προϊόντα δεν οφείλεται απαραίτητα στην ίδια την CBD, αλλά στη νοθεία, στην παραπλανητική επισήμανση και στην ανεπαρκή ποιοτική διασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια τα κανναβινοειδή προϊόντα έχουν γνωρίσει εντυπωσιακή εμπορική ανάπτυξη. Έλαια CBD, κάψουλες, gummies, αφεψήματα, καλλυντικά, υγρά ατμίσματος και προϊόντα κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC διατίθενται πλέον ευρέως σε πολλές χώρες, συχνά προβαλλόμενα ως φυσικές λύσεις για τη χαλάρωση, τον ύπνο ή τη γενικότερη ευεξία.
Ωστόσο, πίσω από την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς κρύβεται μια λιγότερο γνωστή πραγματικότητα. Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, τα κέντρα δηλητηριάσεων και οι ελεγκτικοί οργανισμοί έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων που συνδέονται με τα κανναβινοειδή προϊόντα δεν οφείλεται απαραίτητα στην ίδια την CBD, αλλά στη νοθεία, στην παραπλανητική επισήμανση και στην ανεπαρκή ποιοτική διασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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