Ο αόρατος κίνδυνος πίσω από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά προϊόντων κάνναβης – Ένας καθηγητής εξηγεί

* Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΤα τελευταία χρόνια ταέχουν γνωρίσει εντυπωσιακή εμπορική ανάπτυξη. Έλαια CBD, κάψουλες, gummies, αφεψήματα, καλλυντικά, υγρά ατμίσματος και προϊόντα κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC διατίθενται πλέον ευρέως σε πολλές χώρες, συχνά προβαλλόμενα ως φυσικές λύσειςΩστόσο, πίσω από την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς κρύβεται μια λιγότερο γνωστή πραγματικότητα. Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, τα κέντρα δηλητηριάσεων και οι ελεγκτικοί οργανισμοί έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων που συνδέονται με τα κανναβινοειδή προϊόντα δεν οφείλεται απαραίτητα στην ίδια την CBD,, στην παραπλανητική επισήμανση και στην ανεπαρκή ποιοτική διασφάλιση.Διαβάστε περισσότερα στο