Έκρηξη clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα – Πώς θα βοηθήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
YGEIAMOU.GR
Clawback Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Έκρηξη clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα – Πώς θα βοηθήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Οι φαρμακευτικές εταιρείες εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς οι υποχρεωτικές επιστροφές για τα νοσοκομειακά φάρμακα το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασαν το 80%

Έκρηξη clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα – Πώς θα βοηθήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Αναβρασμός επικρατεί στις φαρμακευτικές εταιρείες για ακόμη μια φορά με αφορμή το clawback (υποχρεωτικές επιστροφές), το οποίο για τα νοσοκομειακά φάρμακα το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεφεύγει σε ποσοστό άνω του 80%.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, στο πλαίσιο του 3ου Sfee Summit, πριν λίγα 24ωρα οι εταιρείες έλαβαν σημειώματα για το clawback των νοσοκομειακών φαρμάκων του πρώτου εξαμήνου του 2025 και οι επιστροφές διαμορφώνονται στο 80,6%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που αποδεικνύει ότι η δαπάνη συνεχίζει να ξεφεύγει παρά τα μέτρα που έχει έως σήμερα λάβει το Υπουργείο Υγείας.

Το παραπάνω ποσοστό clawback αφορά σε φάρμακα που δεν εντάσσονται σε κλειστούς προϋπολογισμούς και σημαίνει ότι από το σύνολο της διαμορφωθείσας φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία το 80% πρέπει να πληρωθεί από τις ίδιες τις εταιρείες.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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