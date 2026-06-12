Έκρηξη clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα – Πώς θα βοηθήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Αναβρασμός επικρατεί στις φαρμακευτικές εταιρείες για ακόμη μια φορά με αφορμή το(υποχρεωτικές επιστροφές), το οποίο για τατο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεφεύγει σε ποσοστόΣύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), κ., στο πλαίσιο του 3ου Sfee Summit, πριν λίγα 24ωρα οι εταιρείες έλαβαν σημειώματα για το clawback των νοσοκομειακών φαρμάκων του πρώτου εξαμήνου του 2025 και οι επιστροφές διαμορφώνονται στοποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που αποδεικνύει ότι η δαπάνη συνεχίζει να ξεφεύγει παρά τα μέτρα που έχει έως σήμερα λάβει τοΤο παραπάνω ποσοστό clawback αφορά σε φάρμακα πουκαι σημαίνει ότι από το σύνολο της διαμορφωθείσας φαρμακευτικής δαπάνης στα νοσοκομεία το 80% πρέπει να πληρωθεί από τις ίδιες τις εταιρείες.Διαβάστε περισσότερα στο