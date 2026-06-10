Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά
YGEIAMOU.GR
Ρυζογκοφρέτες Σνακ

Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά

Οι ρυζογκοφρέτες έχουν λίγες θερμίδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και θρεπτικές. Το είδος που επιλέγετε καθώς και τα συνοδευτικά τους καθορίζουν αν μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικά ισορροπημένο σνακ

Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά
Βίκυ Βενιού
Οι ρυζογκοφρέτες έχουν από καιρό τη φήμη του «απόλυτου» σνακ για δίαιτα: Ελαφριές, τραγανές, με ελάχιστες θερμίδες και σχεδόν εντελώς ουδέτερη γεύση. Για κάποιους, αποτελούν την ιδανική βάση για υγιεινές γαρνιτούρες. Για άλλους, όμως, δεν είναι παρά άγευστοι δίσκοι με αχρείαστες θερμίδες.

Τελικά, πόσο ωφέλιμες είναι οι ρυζογκοφρέτες;

Η απάντηση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το είδος της ρυζογκοφρέτας που επιλέγετε και από το τι τρώτε μαζί.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης