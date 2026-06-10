Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά
Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά
Οι ρυζογκοφρέτες έχουν λίγες θερμίδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και θρεπτικές. Το είδος που επιλέγετε καθώς και τα συνοδευτικά τους καθορίζουν αν μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικά ισορροπημένο σνακ
Οι ρυζογκοφρέτες έχουν από καιρό τη φήμη του «απόλυτου» σνακ για δίαιτα: Ελαφριές, τραγανές, με ελάχιστες θερμίδες και σχεδόν εντελώς ουδέτερη γεύση. Για κάποιους, αποτελούν την ιδανική βάση για υγιεινές γαρνιτούρες. Για άλλους, όμως, δεν είναι παρά άγευστοι δίσκοι με αχρείαστες θερμίδες.
Τελικά, πόσο ωφέλιμες είναι οι ρυζογκοφρέτες;
Η απάντηση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το είδος της ρυζογκοφρέτας που επιλέγετε και από το τι τρώτε μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τελικά, πόσο ωφέλιμες είναι οι ρυζογκοφρέτες;
Η απάντηση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το είδος της ρυζογκοφρέτας που επιλέγετε και από το τι τρώτε μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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