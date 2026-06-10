Πόσο υγιεινές είναι οι ρυζογκοφρέτες; Μήπως είναι ένα ακόμη «άχρηστο» σνακ; Η διαιτολόγος απαντά

Οι ρυζογκοφρέτες έχουν λίγες θερμίδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και θρεπτικές. Το είδος που επιλέγετε καθώς και τα συνοδευτικά τους καθορίζουν αν μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικά ισορροπημένο σνακ