Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στην υγεία την Τετάρτη

, από τις 12:00 έως τις 15:00, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη σταΣτις 12:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας.Oι εργαζόμενοι κάνουν λόγο γιακαι «άνιση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα», τονίζοντας ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση «δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων αν και ιδίων επαγγελμάτων».Διαβάστε περισσότερα στο