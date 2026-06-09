Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στην υγεία την Τετάρτη
Στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στην υγεία την Τετάρτη
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν άνιση μεταχείριση και ζητούν την ένταξη του προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)
Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία την Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Στις 12:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας.
Oι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «άδικη μεταχείριση» και «άνιση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα», τονίζοντας ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση «δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων αν και ιδίων επαγγελμάτων».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Oι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «άδικη μεταχείριση» και «άνιση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα», τονίζοντας ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση «δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων αν και ιδίων επαγγελμάτων».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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