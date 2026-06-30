Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία, εκεί οδηγεί η καθημερινή τοξικότητα
Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία, εκεί οδηγεί η καθημερινή τοξικότητα
«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής» γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης
Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως έγραψε την Τρίτη ο Άδωνις Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία.
«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας» συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ.
«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης
Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με τον σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες.
Όταν οι πυροσβέστες της έδειξαν το βίντεο με τις κινήσεις της, η ίδια φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε στους Ανακριτικούς Υπαλλήλους ότι της έπεσε το ακουστικό και έσκυψε για να το σηκώσει, ενώ λίγο αργότερα ανέφερε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.
Σύμφωνα με το Mega, η 57χρονη είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας» συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ.
«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης
Όλη η ανάρτηση ΓεωργιάδηΜία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος. Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής
Πώς έφτασαν οι αρχές στην 57χρονη για τη φωτιά στην Κορινθία
Σύμφωνα με τις αρχές, καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς ήταν βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με τον σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες.
Όταν οι πυροσβέστες της έδειξαν το βίντεο με τις κινήσεις της, η ίδια φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε στους Ανακριτικούς Υπαλλήλους ότι της έπεσε το ακουστικό και έσκυψε για να το σηκώσει, ενώ λίγο αργότερα ανέφερε ότι σταμάτησε για να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι από τον σκύλο της.
Σύμφωνα με το Mega, η 57χρονη είχε συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2019 και του 2023, ενώ, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε στις αρχές, σκόπευε να είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα