Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία, εκεί οδηγεί η καθημερινή τοξικότητα

«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής» γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης