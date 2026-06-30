Ισόβια και πολυετείς καθείρξεις στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη

Αυλαία έπεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση με θύμα τον 3χρονο Άγγελο, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από κακοποίηση

ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου ο οποίος κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.



Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ πρότεινε επιπλέον ποινή πέντε ετών για την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για οπλοχρησία, καθώς και ενός έτους φυλάκισης με χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.



κατοχή κυνηγετικού όπλου πρότεινε ποινή ενός έτους φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Ειδικά για τον 44χρονο, πρότεινε ακόμη έναν χρόνο φυλάκισης για το αδίκημα της συλλογής και καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.



Νωρίτερα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου είχε κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη και τον 44χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.



Επιπλέον, καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία, οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 44χρονος κρίθηκε ακόμη ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.



27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων.



Από την άλλη πλευρά, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.



Η συγκλονιστική αγόρευση της εισαγγελέως Στη χθεσινή αγόρευσή της, η εισαγγελέας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.



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Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του». Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε.



Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρόμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.



«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.



Ποινήκαι επιπλέονεπιβλήθηκε στη μητέρα τουο οποίος κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη , ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσηςκαι επιπλέονΗ εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για την, ενώ πρότεινε επιπλέον ποινή πέντε ετών για την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για, καθώς και ενός έτους φυλάκισης με χρηματική ποινήγια την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.Παράλληλα, για την παράνομηπρότεινε ποινή ενός έτους φυλάκισης και. Ειδικά για τον 44χρονο, πρότεινε ακόμη έναν χρόνο φυλάκισης για το αδίκημα της συλλογής και καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Νωρίτερα, τοείχε κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη και τον 44χρονο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.Επιπλέον, καταδικάστηκαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία, οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου. Ο 44χρονος κρίθηκε ακόμη ένοχος για, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της, ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων.Από την άλλη πλευρά, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.Στη χθεσινή αγόρευσή της, η εισαγγελέας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικία του». Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε.Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρόμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

Η εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι ο ισχυρισμός της μητέρας πως δεν κάπνιζε είναι ψευδής, καθώς μάρτυρας την είχε δει να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού. «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.