Μητσοτάκης: Συνεχίζεται το «Προλαμβάνω» έως το 2030 με 300 εκατ. ευρώ – Πάνω από 317.000 πολίτες εντόπισαν πρόβλημα υγείας
Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ενίσχυση της πρόληψης, στις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ και στην ένταξη νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

Ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της δημόσιας υγείας έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ανακοινώνοντας τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που είχε αναφέρει για πρώτη φορά στο 7ο Συνέδριο Υγείας του ygeiamou.gr, με θέμα: Η Υγεία σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο: Ανθεκτικότητα, Πρόσβαση, Εμπιστοσύνη.

Όπως σημείωσε, έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2027-2030, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, αλλά και για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, την παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία. Παράλληλα, σημείωσε ότι περισσότεροι από 317.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποιο εύρημα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και μπόρεσαν να λάβουν έγκαιρα την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

