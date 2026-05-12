Πόσο ασφαλή είναι τα «σούπερ αθλητικά»; Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και τραυματισμούς
Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι τα παπούτσια προηγμένης τεχνολογίας μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των δρομέων, αλλά συνδέονται με μικρές αλλαγές στην κίνηση που ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών
Μια νέα μελέτη του Mass General Brigham υποδηλώνει ότι η προηγμένη τεχνολογία υποδημάτων (AFT), ευρέως γνωστή ως «σούπερ παπούτσια», μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις στο τρέξιμο αθλητών υψηλού επιπέδου – παράλληλα, όμως, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων τραυματισμών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο PM&R, υπογραμμίζουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση της απόδοσης και τη μακροπρόθεσμη υγεία των αθλητών.
Οι ερευνητές εξέτασαν πώς αυτά τα υψηλής τεχνολογίας παπούτσια για τρέξιμο επηρεάζουν τη βιομηχανική, δηλαδή τα μοτίβα κίνησης και δύναμης που σχετίζονται με τραυματισμούς από καταπόνηση των οστών, έναν τύπο τραυματισμού από υπερβολική χρήση, που μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο των οστών ή κατάγματα από καταπόνηση.
