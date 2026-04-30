Έσπασε ρεκόρ σε ράντζα το «Αττικόν» – Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα
Έσπασε ρεκόρ σε ράντζα το «Αττικόν» – Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα
Το νοσοκομείο «Αττικόν» αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρό πρόβλημα με τα ράντζα, που κορυφώθηκε πρόσφατα με 150 περιστατικά, λόγω υπερφόρτωσης με ασθενείς από την Περιφέρεια
Διαχρονικό είναι το πρόβλημα των επικουρικών κλινών (ράντζων) στο νοσοκομείο «Αττικόν», αφού είναι «κανόνας» σε κάθε εφημερία, με ορισμένες ημέρες να είναι ακόμη χειρότερες σε σχέση με άλλες. Μία εξ αυτών η προχθεσινή, όταν ο αριθμός των ράντζων έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλη Γιαννάκο.
Ο ίδιος καταγγέλλει ότι στην εφημερία της Τρίτης το «Αττικόν» ανέπτυξε 150 ράντζα με ασθενείς. «Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο Αττικόν, στους διαδρόμους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό προσωπικό σε απόγνωση. Πέφτουν κάτω, λιποθυμούν λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες, παραιτούνται», σημειώνει αποδίδοντας αυτές τις εικόνες στα κενά που παρουσιάζουν τα περιφερειακά νοσοκομεία.
Ο ίδιος καταγγέλλει ότι στην εφημερία της Τρίτης το «Αττικόν» ανέπτυξε 150 ράντζα με ασθενείς. «Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο Αττικόν, στους διαδρόμους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό προσωπικό σε απόγνωση. Πέφτουν κάτω, λιποθυμούν λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες, παραιτούνται», σημειώνει αποδίδοντας αυτές τις εικόνες στα κενά που παρουσιάζουν τα περιφερειακά νοσοκομεία.
