Υπολειτουργία του ΤΕΠ στο Τζάνειο καταγγέλλουν οι γιατροί
Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ότι το ανακαινισμένο ΤΕΠ στο Τζάνειο παραμένει ουσιαστικά ημιτελές, καθώς δεν θα λειτουργήσει κρίσιμη Αίθουσα Αναζωογόνησης λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού
Μισοτελειωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Τζάνειο νοσοκομείο καταγγέλλει η Ενωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), αποδίδοντάς το σε ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού.
«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ έχει δημόσια καταγγείλει πολλές φορές την υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας να «κόβει κορδέλες» σε έργα κτηριακής ανακαίνισης νοσοκομείων τα οποία όμως παραμένουν άδεια από ιατρικό, νοσηλευτικό και γενικά υγειονομικό προσωπικό», επισημαίνει η ΕΙΝΑΠ σε ανακοίνωσή της και προσθέτει:
«Κάτι τέτοιο φαίνεται πως μεθοδεύεται και στο Τζάνειο σχετικά με την ανακαίνιση του ΤΕΠ που υποτίθεται πως προσεχώς θα «εγκαινιαστεί» με τις γνωστές τυμπανοκρουσίες. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της ανακαίνισης υποτίθεται πως περιλαμβάνει και Αίθουσα Αναζωογόνησης η οποία αυτονόητα είναι τελείως απαραίτητη σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου κορμού γενικής εφημερίας. Όμως, πριν από λίγες ημέρες οι υγειονομικοί του Τζανείου ενημερώθηκαν πως η Αίθουσα Αναζωογόνησης τελικά δε θα λειτουργήσει λόγω των ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα