Οι σύγχρονες ανάγκες των γονέων και η ανταπόκριση των Κέντρων Πρόληψης
Η κοινωνική λειτουργός και επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Χίου αναλύει τον ρόλο των Κέντρων Πρόληψης στη σύγχρονη γονεϊκότητα και τις προκλήσεις που φέρνουν οι νέες πολιτικές
*Γράφει η κυρία Ελένη Κοτσάτου, Κοινωνική λειτουργός, Επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Χίου, Μέλος της Εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης
Η σύγχρονη γονεϊκότητα διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας, όπου κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο ανατροφής των παιδιών. Η διεθνής βιβλιογραφία των τελευταίων ετών αναδεικνύει ότι οι γονείς δεν χρειάζονται απλώς πληροφορίες, αλλά ολιστική υποστήριξη που συνδυάζει ψυχολογική ενδυνάμωση, πρακτικές δεξιότητες και κοινωνική δικτύωση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Κέντρα Πρόληψης στην Ελλάδα επιχειρούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες μέσω δομημένων παρεμβάσεων.
Το Δίκτυο των 75 Κέντρων Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας που λειτουργούν σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ (πρώην ΟΚΑΝΑ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν τον βασικό πυλώνα πρόληψης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα (ektepn.gr). Ο βασικός τους στόχος είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, τζόγος, διαδίκτυο), η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και η ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής, κυρίως σε παιδιά και νέους.
