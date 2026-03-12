Wabi-sabi: Η ιαπωνική φιλοσοφία που μας μαθαίνει να αγαπάμε τις «ρωγμές» μας
Wabi-sabi: Η ιαπωνική φιλοσοφία που μας μαθαίνει να αγαπάμε τις «ρωγμές» μας
Τι θα γινόταν αν αντί να κρύβουμε τις ατέλειές μας, τις αγκαλιάζαμε; Το wabi-sabi μας διδάσκει αυτό ακριβώς: να αποδεχτούμε τον εαυτό μας με όλες του τις ρωγμές!
Σε μια εποχή που έχουμε μάθει πως ό,τι ραγίζει δεν κολλάει και το πετάμε, μια ιαπωνική πρακτική μας καλεί να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο: να κρατήσουμε ό,τι έχει χαλάσει, να αγκαλιάσουμε τις ατέλειές του και να του δώσουμε χώρο.
Το wabi-sabi συνοψίζεται ως η εκτίμηση της ατέλειας, της παροδικότητας και του ανολοκλήρωτου. Γνωρίζει αυτή την περίοδο μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, από την εσωτερική διακόσμηση μέχρι τις τάσεις στο μακιγιάζ και την ευτυχία. Στα αντικείμενα του σπιτιού, εκφράζεται «κολλώντας» τα κομμάτια που έχουν σπάσει -για παράδειγμα τα κομμάτια ενός βάζου- γεμίζοντας με χρυσό βερνίκι τα κενά.
