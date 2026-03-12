Ακτινολόγοι – καταγγελίες: Το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει «ανύπαρκτη» ιατρική εξειδίκευση – Οι κίνδυνοι για τους ασθενείς
Ακτινολόγοι – καταγγελίες: Το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει «ανύπαρκτη» ιατρική εξειδίκευση – Οι κίνδυνοι για τους ασθενείς

Οι ακτινολόγοι αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία της «Νευροεπεμβατικής Ιατρικής», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Θύελλα αντιδράσεων στους ακτινολόγους έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας δημιουργίας μιας νέας ιατρικής εξειδίκευσης, της Νευροεπεμβατικής Ιατρικής, και των αρμοδιοτήτων της, καθώς, όπως καταγγέλλουν, ανοίγει ο δρόμος για κρίσιμες επεμβατικές πράξεις από γιατρούς που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία πραγματοποίησε χθες έκτακτη Συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι η νέα εξειδίκευση που θέσπισε το Υπουργείο Υγείας, «δεν υφίσταται σε καμία χώρα του κόσμου και σε κανένα διεθνές σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης».

