Ακτινολόγοι – καταγγελίες: Το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει «ανύπαρκτη» ιατρική εξειδίκευση – Οι κίνδυνοι για τους ασθενείς
Οι ακτινολόγοι αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τη δημιουργία της «Νευροεπεμβατικής Ιατρικής», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα
Θύελλα αντιδράσεων στους ακτινολόγους έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Υγείας δημιουργίας μιας νέας ιατρικής εξειδίκευσης, της Νευροεπεμβατικής Ιατρικής, και των αρμοδιοτήτων της, καθώς, όπως καταγγέλλουν, ανοίγει ο δρόμος για κρίσιμες επεμβατικές πράξεις από γιατρούς που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση.
Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία πραγματοποίησε χθες έκτακτη Συνέντευξη Τύπου τονίζοντας ότι η νέα εξειδίκευση που θέσπισε το Υπουργείο Υγείας, «δεν υφίσταται σε καμία χώρα του κόσμου και σε κανένα διεθνές σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης».
