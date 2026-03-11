Αξίζουν τελικά τα συμπληρώματα κολλαγόνου; Πού ωφελούν και πού όχι
Αξίζουν τελικά τα συμπληρώματα κολλαγόνου; Πού ωφελούν και πού όχι

Η συγκεντρωτική αξιολόγηση χιλιάδων συμμετεχόντων «ξεχωρίζει» την επίδραση σε δέρμα και αρθρώσεις, αλλά δεν επιβεβαιώνει σημαντική ενίσχυση σε άλλους τομείς

Η πιο εκτεταμένη μελέτη που έχει γίνει μέχρι σήμερα για τα συμπληρώματα κολλαγόνου δείχνει ότι το ενδιαφέρον γύρω από αυτά δεν είναι εντελώς «μόδα», αλλά ούτε και… πανάκεια.

Η ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο Aesthetic Surgery Journal Open Forum, συγκεντρώνει δεδομένα από 16 συστηματικές ανασκοπήσεις και 113 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, με συνολικά 7.983 συμμετέχοντες, επιχειρώντας να βάλει τάξη στους πιο συχνούς ισχυρισμούς για αντιγήρανση, αρθρώσεις, μυϊκή ενδυνάμωση και αθλητική επίδοση.

