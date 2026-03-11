Γιατί όταν πονάμε όλα μας ενοχλούν – Ακόμη και οι δυνατοί ήχοι
Γιατί ένας απλός δυσάρεστος ήχος μπορεί να γίνεται ανυπόφορος για άτομα με χρόνιο πόνο στη μέση; Νέα έρευνα δείχνει ότι οι αλλαγές στον εγκέφαλο επηρεάζουν όχι μόνο τον πόνο αλλά και την επεξεργασία των ερεθισμάτων
Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο ήχος ενός μαχαιριού που σύρεται πάνω σε ένα πιάτο είναι απλώς δυσάρεστος και γρήγορα ξεχνιέται. Για κάποιον όμως που ζει με χρόνιο πόνο στη μέση, ο ίδιος ήχος μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία, σχεδόν σαν σωματικό πόνο. Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο: ο εγκέφαλος των ασθενών με χρόνιο πόνο φαίνεται να επεξεργάζεται τα αισθητηριακά ερεθίσματα με διαφορετικό τρόπο.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Annals of Neurology, τα άτομα με χρόνιο πόνο στη μέση αντιλαμβάνονται τους δυσάρεστους ήχους ως πολύ πιο έντονους και ενοχλητικούς σε σύγκριση με άτομα χωρίς πόνο. Μάλιστα, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν μεγαλύτερη στην αντίδραση στους ήχους παρά σε πραγματικά σωματικά ερεθίσματα, όπως η πίεση στο δάχτυλο.
