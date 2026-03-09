Νέα προκήρυξη για γιατρούς στο ΕΣΥ στις επόμενες 20 ημέρες – 8.000 θέσεις το 2026
Επιτάχυνση προσλήψεων, κίνητρα έως 2.000 ευρώ για νησιά και ένταξη στα βαρέα για τους νοσηλευτές εντός του 2026 – Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση του ΕΣΥ
Ξεχωριστή προκήρυξη για ιατρικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες 20 ημέρες, ενώ για το 2026 έχουν προγραμματιστεί συνολικά 8.000 θέσεις (5.000 μόνιμες και 3.000 επικουρικές), σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.
Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου και υλοποιούνται παρεμβάσεις για την ταχύτερη κάλυψη κενών στα νοσοκομεία, με ιδιαίτερη στόχευση στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπου οι ελλείψεις παραμένουν εντονότερες.
