Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε 72 περιστατικά – 7 διακομιδές σε νοσοκομεία
Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε 72 περιστατικά – 7 διακομιδές σε νοσοκομεία

Οι περισσότερες παρεμβάσεις αντιμετωπίστηκαν επιτόπου με πρώτες βοήθειες, ενώ ισχυρές δυνάμεις διασωστών, γιατρών και ασθενοφόρων κάλυψαν υγειονομικά τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση στο κέντρο της Αθήνας

ygeiamou.gr team
Συνολικά 72 περιστατικά που έχρηζαν επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας διαχειρίστηκαν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, 65 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επιτόπου από τα πληρώματα με την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ 7 άτομα διακομίστηκαν σε εφημερεύοντα νοσοκομεία για περαιτέρω έλεγχο.

ygeiamou.gr team
