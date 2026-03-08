Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε 72 περιστατικά – 7 διακομιδές σε νοσοκομεία
Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Το ΕΚΑΒ διαχειρίστηκε 72 περιστατικά – 7 διακομιδές σε νοσοκομεία
Οι περισσότερες παρεμβάσεις αντιμετωπίστηκαν επιτόπου με πρώτες βοήθειες, ενώ ισχυρές δυνάμεις διασωστών, γιατρών και ασθενοφόρων κάλυψαν υγειονομικά τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση στο κέντρο της Αθήνας
Συνολικά 72 περιστατικά που έχρηζαν επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας διαχειρίστηκαν οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, 65 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επιτόπου από τα πληρώματα με την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ 7 άτομα διακομίστηκαν σε εφημερεύοντα νοσοκομεία για περαιτέρω έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, 65 περιστατικά αντιμετωπίστηκαν επιτόπου από τα πληρώματα με την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ 7 άτομα διακομίστηκαν σε εφημερεύοντα νοσοκομεία για περαιτέρω έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα