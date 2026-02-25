Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας με αφυδάτωση
Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας με αφυδάτωση
Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάραλντ Ε', εισήχθη σε νοσοκομείο της Τενερίφης στην Ισπανία με ενδείξεις αφυδάτωσης - Ποια σημάδια πρέπει να προσέχουμε
Σε νοσοκομείο της Τενερίφης εισήχθη ο βασιλιάς Χάραλντ Ε’ της Νορβηγίας, κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού στην Ισπανία, λόγω λοίμωξης και αφυδάτωσης, όπως ανακοίνωσε η νορβηγική βασιλική οικογένεια.
Ο 89χρονος μονάρχης είναι ο γηραιότερος εν ζωή βασιλιάς στην Ευρώπη. Ανέβηκε στον νορβηγικό θρόνο το 1991. Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό, καθώς τον Φεβρουάριο του 2024 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στη Μαλαισία, επίσης κατά τη διάρκεια διακοπών.
Ποια είναι τα σημάδια της αφυδάτωσης
Ιδίως στην τρίτη ηλικία, η αφυδάτωση δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει άμεσα αντιληπτή, καθώς το αίσθημα της δίψας σταδιακά ατονεί, οδηγώντας σε μειωμένη κατανάλωση νερού. Τα συχνότερα σημάδια είναι η έντονη κόπωση, ο πονοκέφαλος και η ζάλη – συμπτώματα που πολλές φορές αποδίδονται λανθασμένα σε εξάντληση ή αδιαθεσία.
