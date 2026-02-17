ΠΟΕΔΗΝ: Υποστελέχωση και χαμηλοί μισθοί «αδειάζουν» το ΕΣΥ

Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, προειδοποιώντας για άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών - Εκατοντάδες χειρουργικές αίθουσες και κλίνες ΜΕΘ παραμένουν ανενεργές, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συνθήκες που έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής