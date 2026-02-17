ΠΟΕΔΗΝ: Υποστελέχωση και χαμηλοί μισθοί «αδειάζουν» το ΕΣΥ
Σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, προειδοποιώντας για άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών - Εκατοντάδες χειρουργικές αίθουσες και κλίνες ΜΕΘ παραμένουν ανενεργές, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για συνθήκες που έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής
Για «σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, τραυματιοφορέων και βοηθητικών υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία» κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ, προειδοποιώντας ότι η υποστελέχωση έχει «άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ποιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης». Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος, «δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής νοσοκομειακή περίθαλψη με ελλιπή στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παρά τις επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό την περίοδο της πανδημίας και τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, «δεν υπάρχουν νοσηλευτικά χέρια να τα δουλέψουν». Η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι από τις περίπου 1.000 χειρουργικές αίθουσες των νοσοκομείων, λειτουργούν οι 600, ενώ οι υπόλοιπες 400 παραμένουν κλειστές «λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού». Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος εκτιμά ότι το πρόβλημα των λιστών αναμονής «προσωρινά κρύβεται» με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, προειδοποιώντας ότι όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί «θα φουντώσουν και πάλι οι λίστες αναμονής και οι ασθενείς θα οδηγηθούν σε απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή».
