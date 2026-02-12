Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 15.000 παιδιά και 20.000 νέοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη
Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 15.000 παιδιά και 20.000 νέοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη
Στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών θεραπεύονται. Ωστόσο, στην Ευρώπη κάθε μέρα πεθαίνουν από καρκίνο 20 παιδιά και έφηβοι
Ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά.
Δεν είναι 1 νόσος αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δεν είναι 1 νόσος αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα