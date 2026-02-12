Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 15.000 παιδιά και 20.000 νέοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη
Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 15.000 παιδιά και 20.000 νέοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη

Στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών θεραπεύονται. Ωστόσο, στην Ευρώπη κάθε μέρα πεθαίνουν από καρκίνο 20 παιδιά και έφηβοι

Ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά.

Δεν είναι 1 νόσος αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση.

