Καρκίνος παιδικής ηλικίας: 15.000 παιδιά και 20.000 νέοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη

Στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών θεραπεύονται. Ωστόσο, στην Ευρώπη κάθε μέρα πεθαίνουν από καρκίνο 20 παιδιά και έφηβοι