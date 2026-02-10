Άγχος και καρδιά μας στέλνουν στον γιατρό: Η σημασία της πρόληψης και ο ρόλος του παθολόγου
Ο κ. Θεόφιλος Σαχινίδης, Διευθυντής Παθολόγος και Υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Ασθενών στο Metropolitan Hospital μιλά για τον ρόλο του Παθολόγου ως κεντρικού συντονιστή στη φροντίδα του ασθενούς, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνολική αντιμετώπιση των σύγχρονων παθήσεων
Ο ρόλος του παθολόγου στην αλυσίδα των ιατρικών πράξεων είναι πολύ σημαντικός, καθώς ταυτίζεται με τις περισσότερες σύγχρονες παθήσεις που απασχολούν τους πολίτες. Η σημασία της πρόληψης είναι κάτι το οποίο αναδεικνύεται και επισημαίνεται από τους παθολόγους προς τους ασθενείς τους, σε συνδυασμό με ποικίλες συμβουλές για μια καλύτερη ισορροπία και ποιότητα ζωής.
Αυτό, εξάλλου, είναι το όραμα και η αποστολή του Τμήματος Διεθνών Ασθενών. Να παρέχει υψηλής ποιότητας παροχές υγείας σε όλους τους διεθνείς ασθενείς.
