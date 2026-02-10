Άγχος και καρδιά μας στέλνουν στον γιατρό: Η σημασία της πρόληψης και ο ρόλος του παθολόγου

Ο κ. Θεόφιλος Σαχινίδης, Διευθυντής Παθολόγος και Υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Ασθενών στο Metropolitan Hospital μιλά για τον ρόλο του Παθολόγου ως κεντρικού συντονιστή στη φροντίδα του ασθενούς, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνολική αντιμετώπιση των σύγχρονων παθήσεων