Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026
Ξεκινά σήμερα η λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης στους υποψήφιους των Πανελληνίων 2026
Ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα, δωρεάν, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.
