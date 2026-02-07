Σχεδόν 1 στους 3 θανάτους στην Ελλάδα από καρδιακά νοσήματα – Τριπλάσιο το ποσοστό από το 1938
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, με τα νεοπλάσματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού να ακολουθούν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία για τις αιτίες θανάτου του 2023, όπως προκύπτουν από τα σχετικά πιστοποιητικά που συμπληρώνουν οι ιατροί και, στις περιπτώσεις βίαιων ή αιφνίδιων θανάτων, από τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ταξινόμηση των αιτιών γίνεται με βάση την 10η Αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων (ICD-10, έκδοση 2008), η οποία υιοθετήθηκε το 2014.

Λιγότεροι θάνατοι το 2023

Το 2023 καταγράφηκαν 128.097 θάνατοι (64.898 άνδρες και 63.199 γυναίκες). Σε σχέση με το 2022, όταν είχαν καταγραφεί 140.792, πρόκειται για μείωση 9,0%. Οι τρεις κυριότερες αιτίες:

1. Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος: 40.812 θάνατοι
2. Νεοπλάσματα: 30.095 θάνατοι
3. Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος: 12.894 θάνατοι

Σαβίνα Αποστολοπούλου
