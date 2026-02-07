Σχεδόν 1 στους 3 θανάτους στην Ελλάδα από καρδιακά νοσήματα – Τριπλάσιο το ποσοστό από το 1938

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, με τα νεοπλάσματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού να ακολουθούν, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ