Νέο χάπι «ρίχνει» τα τριγλυκερίδια σε 14 ημέρες
Το χάπι δοκιμάζεται πειραματικά - Μέσα σε 2 εβδομάδες, σε δοκιμή, καταγράφηκαν μειώσεις έως και 60% στα τριγλυκερίδια εθελοντών
Ένα πειραματικό φάρμακο σε μορφή χαπιού, το TLC-2716, έδειξε σε πρώιμη κλινική δοκιμή ότι μπορεί να μειώσει λιπίδια του αίματος που συχνά παραμένουν αυξημένα ακόμη και όταν η «κακή» LDL χοληστερόλη έχει ρυθμιστεί με στατίνες. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine και προέρχονται από δοκιμή φάσης 1, δηλαδή από το στάδιο όπου εξετάζονται κυρίως η ασφάλεια και η ανεκτικότητα.
Πώς δρα το TLC-2716
Το TLC-2716 στοχεύει συγκεκριμένους «ρυθμιστές» στο ήπαρ που επηρεάζουν την παραγωγή και τον χειρισμό των λιπιδίων. Το βασικό πλεονέκτημα του σχεδιασμού του είναι ότι δρα κυρίως στο ήπαρ και στο έντερο, περιορίζοντας την επιρροή του στο υπόλοιπο σώμα. Αυτό έχει σημασία, γιατί παλαιότερες προσπάθειες με φάρμακα που επηρέαζαν τον ίδιο μηχανισμό σε όλο τον οργανισμό είχαν εγείρει ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις φυσικές διαδικασίες «καθαρισμού» της χοληστερόλης από τα αγγεία.
