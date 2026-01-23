Ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες
Διεθνείς καρδιολογικοί οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα παγκοσμίως φαίνεται να διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, σύμφωνα με κοινή διεθνή επιστημονική δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιανουαρίου.

Τη δήλωση συνυπογράφουν κορυφαίοι οργανισμοί του χώρου της καρδιολογίας, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς.

