Προβιοτικά: Το μυστικό για δυνατή άμυνα και λιγότερες φλεγμονές
Τα προβιοτικά δρουν ως «σωματοφύλακες» στο έντερο, υποστηρίζουν το μικροβίωμα και βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονής - Πότε θέλουν προσοχή
Το ανοσοποιητικό μας σύστημα διαθέτει μια ευρεία γκάμα κυττάρων που έχουν εξελιχθεί για να καταπολεμούν παθογόνους μικροοργανισμούς. Το δέρμα μας λειτουργεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό «τείχος άμυνας», όμως ακόμη και μια μικρή αμυχή μπορεί να τους ανοίξει τον δρόμο. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στο κάδρο και το έντερο, το οποίο αποκρούει διαρκώς επιθέσεις και, ταυτόχρονα, απορροφά τα θρεπτικά συστατικά.
Μεγάλο μέρος αυτής της διεργασίας αναλαμβάνει η βλεννογόνος, η οποία λειτουργεί ως φυσικό φράγμα απέναντι στα παθογόνα και παράλληλα αποτελεί βασική «τροφή» για τα ωφέλιμα μικρόβια. Γι’ αυτό και συχνά συστήνεται η κατανάλωση φυτικών ινών. Το ανοσοποιητικό σύστημα, μάλιστα, έχει «εκπαιδευτεί» από τη βρεφική ηλικία να τα ανέχεται, εξηγεί ο Scott C. Anderson στο Psychology Today. Αν αυτή η διαδικασία δεν εξελιχθεί ομαλά, ενδέχεται να εμφανιστούν διαταραχές όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (IBD) ή άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις.
