Το ECDC «χαρτογραφεί» 2 υπερανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια
Το ECDC «χαρτογραφεί» 2 υπερανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια
Η έρευνα CRE25 αναλύει δείγματα από 37 χώρες για να εντοπίσει γονίδια αντοχής και πιθανή νοσοκομειακή μετάδοση σε δύο από τα πιο κοινά βακτήρια
Με την αντιμικροβιακή αντοχή να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, το ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων) δημοσίευσε το σχέδιο ανάλυσης της έρευνας CRE25: μιας πανευρωπαϊκής «χαρτογράφησης» βακτηρίων που έχουν αποκτήσει αντοχή στις καρβαπενέμες, δηλαδή σε μια κατηγορία πολύ ισχυρών αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται συχνά ως «τελευταία γραμμή» θεραπείας.
Τι ακριβώς είναι η CRE25 – Γιατί έχει σημασία
Η CRE25 είναι η τρίτη μεγάλης κλίμακας γονιδιωματική έρευνα για τα καρβαπενεμο-ανθεκτικά Enterobacterales, μετά τις EuSCAPE (2013-2014) και CCRE (2019). Συμμετέχουν 37 χώρες του δικτύου EURGen-Net (όλες οι χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, χώρες Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι ακριβώς είναι η CRE25 – Γιατί έχει σημασία
Η CRE25 είναι η τρίτη μεγάλης κλίμακας γονιδιωματική έρευνα για τα καρβαπενεμο-ανθεκτικά Enterobacterales, μετά τις EuSCAPE (2013-2014) και CCRE (2019). Συμμετέχουν 37 χώρες του δικτύου EURGen-Net (όλες οι χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, χώρες Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα