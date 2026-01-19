Πόσο συχνή και βαριά είναι η γρίπη σε γιατρούς και νοσηλευτές – Μελέτη απαντά

Μελέτη δείχνει ότι, παρά τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης, οι επαγγελματίες υγείας εμφανίζουν ήπια συμπτώματα γρίπης, ενώ η ίωση κάνει γρηγορότερα τον κύκλο της