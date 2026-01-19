Πόσο συχνή και βαριά είναι η γρίπη σε γιατρούς και νοσηλευτές – Μελέτη απαντά
Μελέτη δείχνει ότι, παρά τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης, οι επαγγελματίες υγείας εμφανίζουν ήπια συμπτώματα γρίπης, ενώ η ίωση κάνει γρηγορότερα τον κύκλο της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι υγειονομικοί νοσούν πιο συχνά από γρίπη σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα ευρήματα της μελέτης εμφανίζουν ηπιότερα συμπτώματα.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας ανέφεραν συχνότερα συμπτώματα γρίπης, χωρίς όμως να καταγράφονται σημαντικές διαφορές στην ανίχνευση των ιών σε σχέση με άτομα εκτός του υγειονομικού χώρου. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει αυξημένη έκθεση σε παθογόνους μικροοργανισμούς, η οποία συνδέεται άμεσα με το εργασιακό τους περιβάλλον.

