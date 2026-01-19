Κλειστές 4 στις 10 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι τα 11.342 απογευματινά χειρουργεία του 2025, δεν επαρκούν για να μειωθούν οι λίστες αναμονής - Η λύση είναι να ανοίξουν οι 400 ανενεργές χειρουργικές αίθουσες

Στο ότι το πραγματικό «μποτιλιάρισμα» στα χειρουργεία του ΕΣΥ δεν αντιμετωπίζεται με τα απογευματινά χειρουργεία, αλλά με το άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, επιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Όπως τονίζει, παρότι μέσα σε έναν χρόνο πραγματοποιήθηκαν 11.342 απογευματινά χειρουργεία, «δεν επιλύουν το πρόβλημα», καθώς στα νοσοκομεία παραμένει ανενεργό ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στη χώρα υπάρχουν περίπου 1.000 ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες, όμως λειτουργούν οι 600. Δηλαδή, περίπου το 40% παραμένει κλειστό, κυρίως λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού.

