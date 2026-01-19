Κλειστές 4 στις 10 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι τα 11.342 απογευματινά χειρουργεία του 2025, δεν επαρκούν για να μειωθούν οι λίστες αναμονής - Η λύση είναι να ανοίξουν οι 400 ανενεργές χειρουργικές αίθουσες